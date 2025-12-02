Скидки
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Первые эпизоды сериала по God of War снимет режиссёр «Фоллаута» и «Пацанов»

Издание Deadline сообщило, что первые эпизоды сериала по God of War снимет режиссёр «Фоллаута», «Пацанов» и «Сёгуна» Фред Туа.

Шоураннер сериала по God of War Рональд Д. Мур ранее рассказывал, что сюжет обещает быть «насыщенным, глубоким и захватывающим». Также проект вошёл в стадию предварительного производства и поиска актёров.

Ранее сообщалось, что Amazon заказал сразу два сезона сериала. Сама God of War вышла в 2018 году и рассказала про Кратоса и его сына Атрея, которые вместе отправились развеять прах жены спартанца и матери мальчика.

God of War доступна на PS4, PS5 и ПК. Игра получила высочайшие оценки критиков и геймеров.

