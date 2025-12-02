Первые эпизоды сериала по God of War снимет режиссёр «Фоллаута» и «Пацанов»
Издание Deadline сообщило, что первые эпизоды сериала по God of War снимет режиссёр «Фоллаута», «Пацанов» и «Сёгуна» Фред Туа.
Шоураннер сериала по God of War Рональд Д. Мур ранее рассказывал, что сюжет обещает быть «насыщенным, глубоким и захватывающим». Также проект вошёл в стадию предварительного производства и поиска актёров.
Ранее сообщалось, что Amazon заказал сразу два сезона сериала. Сама God of War вышла в 2018 году и рассказала про Кратоса и его сына Атрея, которые вместе отправились развеять прах жены спартанца и матери мальчика.
God of War доступна на PS4, PS5 и ПК. Игра получила высочайшие оценки критиков и геймеров.
