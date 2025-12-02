Стартовали съёмки фильма «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским

«Кинопоиск» объявил о старте съёмок фильма «Лето в Бадене». Это картина, основанная на одноимённом романе Леонида Цыпкина.

Вместе с этим появились и первые фото со съёмочной площадки картины: на них главные герои.

Фото со съёмок «Лета в Бадене»

Фото: «Резервная копия»

Фото: «Резервная копия»

Фото: «Резервная копия»

В центре истории интеллигент из СССР, который разочаровывается в своей жизни и решает её изменить. Больше всего мужчину заворожила история писателя Ф. М. Достоевского и его страсть к азартным играм.

В главных ролях снимаются Филипп Янковский, Мария Смольникова, Павел Табаков и другие актёры. Производством «Лета в Бадене» занимается кинокомпания «Резервная копия». Премьера картины состоится осенью-зимой 2026 года.