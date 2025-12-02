Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился фрагмент из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» c Нейтири и Джейком

Появился фрагмент из фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» c Нейтири и Джейком
Комментарии

До старта проката фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» осталось не так много времени, поэтому в Сети появляются небольшие отрывки из картины. На свежем, к примеру, Нейтири общается с Джейком.

Отрывок из фильма

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Coming Soon. Права на видео принадлежат 20th Century Studios

Картина расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак.

«Аватар 3: Пламя и пепел» выйдет в мировом прокате 19 декабря. Лента доберётся до России 25 декабря — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android