Стартовал медицинский сериал «Склиф» — вышли два эпизода

2 декабря состоялась премьера сериала «Склиф». Медицинское шоу уже запустилось на «Кинопоиске», «Иви» и Premier — для просмотра доступны два эпизода.

Видео доступно во VK-группе Premier. Права на видео принадлежат Premier.

«Склиф» рассказывает историю хирурга-травматолога Евгении, которой выпал шанс продвинуться по карьерной лестнице. Но для этого ей приходится конкурировать с коллегой Романом, с которым у неё личные отношения. Теперь её цель — преодолеть гендерные стереотипы, а также доказать себе и всем, что она достойна проводить самые серьёзные операции.

Главные роли в проекте сыграли Кристина Асмус («Райцентр»), Матвей Лыков («Майор Гром: Игра»), Иван Охлобыстин («Интерны»), Борис Хвошнянский («Жизнь по вызову») и другие актёры. Режиссёром выступила Мария Агранович («Люби их всех»).