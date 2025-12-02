В PS Plus раздают The Outlast Trials, LEGO Horizon, Killing Floor 3 и Neon White

Сегодня в базовый тариф PS Plus, Essential, добавили сразу пять новых игр: The Outlast Trials, LEGO Horizon, Killing Floor 3, Neon White и Synduality Echo of Ada.

Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в декабре 2025 года

LEGO Horizon Adventures — LEGO-версия культовой Horizon Zero Dawn, игра получила тёплый приём критиков

Killing Floor 3 — шутер от первого лица, в котором нужно истреблять толпы зомби

The Outlast Trials — кооперативный хоррор от студии Red Barrels, подарившей нам франшизу Outlast

Synduality Echo of Ada — лутер-шутер от компании Bandai Namco

Neon White — хитовый платформер-рогалик от Annapurna.

Фото: Sony

Все игры можно забрать с сегодняшнего дня и до 5 января 2026 года.