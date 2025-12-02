Скидки
Samsung анонсировала Galaxy Z TriFold — складной смартфон, который складывается втрое

Компания Samsung представила Galaxy Z TriFold — свой первый смартфон, который складывается втрое. Устройство поступит в продажу 12 декабря по цене примерно в $ 2450 (около 190 тысяч рублей).

Видео доступно на YouTube-канале Samsung. Права на видео принадлежат Samsung.

Главной особенностью Z TriFold стал 10-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2160×1586 пикселей и частотой 120 Гц. По центру смартфона расположен обратный дисплей с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 2520×1080 пикселей и той же частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite с 16 ГБ оперативной и 512/1024 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятора объёмом 5600 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.

В Samsung называют Z TriFold удобным рабочим инструментом — при желании смартфон можно превратить в большой планшет с поддержкой сразу нескольких вкладок в духе Windows 11. К модели также можно подключить беспроводные мышь и клавиатуру.

Фото: Samsung

