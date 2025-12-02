Скидки
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Праздники, 3-й сезон (2025) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Третий сезон сериала «Праздники» от ТНТ стартует 15 декабря — тизер
Комментарии

Телеканал ТНТ раскрыл дату выхода третьего сезона сериала «Праздники». Комедийное шоу вернётся уже 15 декабря — серии также будут выходить в онлайн-кинотеатрах Okko, Kion и Premier. В третий сезон войдёт 16 эпизодов.

В третьем сезоне семейство сталкивается с большими переменами: глава семьи выходит на пенсию и впервые начинает жить для себя. Однако его энергия и разнообразные хобби для проведения свободного времени даются тяжело Наталье Николаевне. Тем временем дети учатся жить самостоятельно: у младшей дочери и мамы в декрете Юли и её мужа Вовы получается закрепиться в Москве, а у старшей мамы Лены с мужем Пашей дела в Питере идут не так гладко, как хотелось бы.

К главным ролям в продолжении вернутся Виталий Хаев, Мария Аронова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Анастасия Калашникова и другие актёры. Режиссёром проекта вновь выступил Борис Дергачёв.

Комментарии
