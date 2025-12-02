Скидки
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Создатель Death Stranding Хидео Кодзима озвучил полицейского в «Зверополисе 2»

Комментарии

Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима, автор Metal Gear Solid и Death Stranding, поработал над японской озвучкой мультфильма «Зверополис 2». Об этом он рассказал в интервью изданию Famitsu.

В мультфильме Кодзима озвучил крота-полицейского по имени Пол Молдебрант — он работает над раскрытием преступлений вместе с Джуди и Ником. Небольшая эпизодическая роль стала первой для разработчика в формате анимационных проектов.

Я уже появлялся в роли камео в фильмах и играх, но это был мой первый опыт озвучки анимационного персонажа. И сразу от Disney! А ещё и для сиквела «Зверополиса» — моего любимого мультфильма студии! Предложение поступило напрямую от режиссёра Джареда Буша, я был невероятно польщён и согласился без колебаний.

Премьера мультфильма «Зверополис 2» в Японии состоится 5 декабря — спустя неделю после выхода в мировых кинотеатрах. Кодзима планирует сходить на мультфильм именно в японском дубляже. Тем временем сборы проекта достигли $ 556 млн за первые выходные — во многом благодаря Китаю.

Мультфильм «Зверополис 2» стартовал с гигантских $ 550 млн — благодаря Китаю
