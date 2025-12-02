Фильм «Трон: Арес» с Джаредом Лето вышел в онлайне

2 декабря состоялся цифровой релиз фильма «Трон: Арес» — новой картины в культовой фантастической вселенной. Лента добралась до Amazon Prime, iTunes и других онлайн-кинотеатров спустя два месяца после релиза. За этот срок боевик собрал в прокате скромные $ 142 млн и не смог окупиться в кино при бюджете в $ 180 млн.

В третьей части «Трона» цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся Джефф Бриджес — актёр вернулся к роли персонажа Кевина Флинна.