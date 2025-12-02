AMD поднимет цены на процессоры Ryzen уже 3 декабря — СМИ

Компания AMD готовится поднять цены на свои процессоры уже 3 декабря. Об этом сообщает издание Overclock3D со ссылкой на партнёров, которые недавно получили уведомления от производителя.

Так, подорожание точно затронет свежую линейку Ryzen 9000, куда входят флагманские чипы Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D. При этом ожидается, что цены вырастут и на прошлые поколения процессоров компании, включая знаменитый Ryzen 7 7800X3D и другие чипы 7000-й линейки.

По данным источников, рост стоимости процессоров AMD не связан с недавним взлётом цены на оперативную память. Ранее по этой причине производитель анонсировал подорожание видеокарт RX 7000 и RX 9000.