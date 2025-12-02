Квентин Тарантино хочет снять приквел боевика «Убить Билла»

Американский режиссёр Квентин Тарантино заявил, что у него есть идея для нового проекта по вселенной «Убить Билла». Это идея-приквел о происхождении Билла и его крёстных отцов.

Сам Квентин сомневается, что эта идея когда-нибудь превратится в полнометражный фильм, однако эту вероятность он всё же не отрицает.

Новый «Убить Билла»? Посмотрим. Сейчас у меня есть другие дела. У меня в голове была большая идея, но я её забраковал. Мне нравится идея происхождения Билла. И трёх крёстных отцов, которые создали Билла: Эстебан Вихайо, Пэй Мэй и Хаттори Ханзо. Доживу ли я до этого момента? Поживём — увидим.

Уже 5 декабря в мировой прокат выйдет «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — объединённая в один фильм культовая дилогия с Умой Турман. В ленту также войдёт анимационный сегмент, которого не было в оригинальных картинах.