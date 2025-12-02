Расписание выхода медицинского сериала «Склиф»
2 декабря состоялась премьера сериала «Склиф». Шоу рассказывает историю хирурга-травматолога Евгении, которой выпал шанс продвинуться по карьерной лестнице. Но для этого ей приходится конкурировать с коллегой Романом, с которым у неё личные отношения. Теперь её цель — преодолеть гендерные стереотипы, а также доказать себе и всем, что она достойна проводить самые серьёзные операции.
В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатрах «Иви», Premier и «Кинопоиске». Финал состоится 10 марта.
Расписание выхода медицинского сериала «Склиф»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|2 декабря
|2-я серия
|2 декабря
|3-я серия
|9 декабря
|4-я серия
|16 декабря
|5-я серия
|23 декабря
|6-я серия
|30 декабря
|7-я серия
|6 января
|8-я серия
|13 января
|9-я серия
|20 января
|10-я серия
|27 января
|11-я серия
|3 февраля
|12-я серия
|10 февраля
|13-я серия
|17 февраля
|14-я серия
|24 февраля
|15-я серия
|3 марта
|16-я серия
|10 марта
