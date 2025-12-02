2 декабря состоялась премьера сериала «Склиф». Шоу рассказывает историю хирурга-травматолога Евгении, которой выпал шанс продвинуться по карьерной лестнице. Но для этого ей приходится конкурировать с коллегой Романом, с которым у неё личные отношения. Теперь её цель — преодолеть гендерные стереотипы, а также доказать себе и всем, что она достойна проводить самые серьёзные операции.

В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатрах «Иви», Premier и «Кинопоиске». Финал состоится 10 марта.

Расписание выхода медицинского сериала «Склиф»