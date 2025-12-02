Скидки
Сериал Склиф (2025) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода медицинского сериала «Склиф»
2 декабря состоялась премьера сериала «Склиф». Шоу рассказывает историю хирурга-травматолога Евгении, которой выпал шанс продвинуться по карьерной лестнице. Но для этого ей приходится конкурировать с коллегой Романом, с которым у неё личные отношения. Теперь её цель — преодолеть гендерные стереотипы, а также доказать себе и всем, что она достойна проводить самые серьёзные операции.

В первый сезон проекта войдёт 16 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатрах «Иви», Premier и «Кинопоиске». Финал состоится 10 марта.

Расписание выхода медицинского сериала «Склиф»

ЭпизодДата выхода
1-я серия2 декабря
2-я серия2 декабря
3-я серия9 декабря
4-я серия16 декабря
5-я серия23 декабря
6-я серия30 декабря
7-я серия6 января
8-я серия13 января
9-я серия20 января
10-я серия27 января
11-я серия3 февраля
12-я серия10 февраля
13-я серия17 февраля
14-я серия24 февраля
15-я серия3 марта
16-я серия10 марта
