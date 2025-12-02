Вышел трейлер драмы «Здесь был Юра» с Константином Хабенским — премьера 5 февраля

Кинокомпания «Вольга» представила дебютный трейлер фильма «Здесь был Юра». Драма с Константином Хабенским выйдет в кинотеатрах России 5 февраля 2026 года.

Фильм расскажет историю живущих в московской квартире троих музыкантов, которые вынуждены 10 дней присматривать за дядей одного из них. Мужчину зовут Юра, и у него ментальные особенности.

Главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский («Ночной дозор»), Кузьма Котрелев («Дети перемен»), Денис Парамонов («Аутсорс») и Александр Поршин («Прыжок»). Режиссёром выступил Сергей Малкин, для которого это будет дебют в полнометражном кино. Ранее лента стала победителем фестиваля «Маяк».