Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер фильма Стивена Спилберга про НЛО выйдет 19 декабря — перед сеансами «Аватара 3»

Трейлер фильма Стивена Спилберга про НЛО выйдет 19 декабря — перед сеансами «Аватара 3»
Комментарии

Известный инсайдер Дэниел Рихтман раскрыл дату выхода первого трейлера нового фильма Стивена Спилберга. Рекламный ролик ленты культового режиссёра про НЛО выйдет 19 декабря, его покажут перед сеансами картины «Аватар 3: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона.

Таким образом, трейлер фантастического фильма выйдет вместе с первыми трейлерами других блокбастеров 2026 года — «Мстители: Судный день» и «Одиссея» Кристофера Нолана. Судя по всему, в Universal Pictures делают большую ставку на будущую картину.

У нового проекта Стивена Спилберга пока нет сюжетных деталей. Известно лишь, что он будет связан с инопланетянами, а одну из главных ролей в нём сыграла Эмили Блант («Тихое место»). Композитором выступит Джон Уильямс, который работает с постановщиком более 30 лет.

Материалы по теме
Джон Уильямс напишет музыку к новому фильму Стивена Спилберга про НЛО
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android