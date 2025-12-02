Студенты ИТМО вновь победили на международной олимпиаде AIDAO по искусственному интеллекту

В начале декабря в России прошла AIDAO — 2025 — международная олимпиада по искусственному интеллекту и анализу данных. В ней участвовали студенты из 14 стран, разделённые на 248 команд.

Победителем уже второй раз подряд стала команда AI Capybara из университета ИТМО. Студенты разработали лучшую ИИ-модель для системы зрения автономного транспорта среди всех участников. В пятёрку вошли также студенты МФТИ, «Сколтеха», МГУ, Финансового университета при правительстве России, ДВФУ и ГУАП.

В честь победы AI Capybara получила главный приз в размере 1 млн рублей. Оставшийся призовой фонд в размере 1,65 млн рублей разделили на команды, вошедшие в топ-5.