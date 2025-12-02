10 лет спустя. Фанаты сравнили возраст актёров «Очень странных дел»
Блогер Culture Crave решил подсчитать возраст детей в первом и последнем сезонах «Очень странных дел» и сравнить с возрастом актёров, которые исполняют роли. Получился интересный парадокс — между съёмками прошло 10 лет, за это время актёры успели сильно повзрослеть, но в мире сериала прошло только четыре года.
Первый сезон «Очень странных дел»
- Милли Бобби Браун (Оди) — 11 лет актрисе и 12 лет персонажу;
- Финн Вулфхард (Майк) — 13 лет актёру и 12 лет персонажу;
- Ноа Шнапп (Уилл) — 11 лет актёру и 12 лет персонажу;
- Гейтен Матараццо (Дастин) — 13 лет актёру и 12 лет персонажу;
- Калеб Маклафлин (Лукас) — 14 лет актёру и 12 лет персонажу;
- Джо Кири (Стив) — 23 лет актёру и 17 лет персонажу;
- Чарли Хитон (Джонатан) — 21 год актёру и 16 лет персонажу;
- Наталия Дайер (Нэнси) — 20 лет актрисе и 16 лет персонажу.
Пятый сезон «Очень странных дел»
- Милли Бобби Браун (Оди) — 21 год актрисе и 16 лет персонажу;
- Финн Вулфхард (Майк) — 23 года актёру и 16 лет персонажу;
- Ноа Шнапп (Уилл) — 21 год актёру и 16 лет персонажу;
- Гейтен Матараццо (Дастин) — 23 года актёру и 16 лет персонажу;
- Калеб Маклафлин (Лукас) — 24 года актёру и 16 лет персонажу;
- Джо Кири (Стив) — 33 года актёру и 21 год персонажу;
- Чарли Хитон (Джонатан) — 31 год актёру и 20 лет персонажу;
- Наталия Дайер (Нэнси) — 30 лет актрисе и 20 лет персонажу.
