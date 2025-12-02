Оперативная память в России теперь стоит дороже популярных видеокарт и PS5

В начале ноября по всему миру резко подорожала оперативная память — модели DDR5 на 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ начали стоить в несколько раз больше. Спустя несколько недель ситуация затронула и Россию.

За последнее время ценник на популярные модули стал таким высоким, что ОЗУ теперь обойдётся дороже, чем популярные видеокарты. Например, 32 ГБ DDR5-памяти от ADATA стоит в России около 35 тыс. рублей в магазинах электроники, а популярная видеокарта NVIDIA RTX 5060 обойдётся в 34 тыс. рублей.

Стоимость 32 ГБ ОЗУ в DNS Фото: DNS

Стоимость видеокарты RTX 5060 в магазине DNS Фото: DNS

Тем временем набирающие популярность плашки на 64 ГБ памяти обойдутся в России примерно в 60 тыс. рублей — это дороже игровой консоли PlayStation 5 и уровень более мощной PS5 Pro. Судя по всему, в ближайшее время на рост цену ОЗУ продолжится — всему виной искусственный интеллект.