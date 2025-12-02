Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игры в Game Pass (Геймпасс) в декабре 2025 года: Monster Train 2, Mortal Kombat 1, 33 Immortals и другие игры

В декабре в Game Pass добавят Monster Train 2, Mortal Kombat 1 и другие игры
Комментарии

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине декабря 2025 года.

Главными новинками в подписке станут Indiana Jones and the Great Circle, который попадёт в тариф Premium. Среди других новинок — файтинг Mortal Kombat 1 и рогалик Monster Train 2.

Какие игры добавят в Game Pass в декабре 2025 года:

  • Monster Train 2 (Premium) — 3 декабря;
  • Spray Paint Simulator (Premium) — 3 декабря;
  • Routine (Ultimate, PC Game Pass) — 4 декабря;
  • 33 Immortals (Premium) — 4 декабря;
  • Indiana Jones and the Great Circle (Premium) — 4 декабря;
  • A Game About Digging a Hole (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 9 декабря;
  • Death Howl (Ultimate, PC Game Pass) — 9 декабря;
  • Dome Keeper (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 9 декабря;
  • Mortal Kombat 1 (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 10 декабря;
  • Bratz: Rhythm & Style (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 11 декабря.

Фото: Xbox

Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 15 декабря из Game Pass пропадут:

  • Mortal Kombat 11
  • Still Wakes the Deep
  • Wildfrost.
Материалы по теме
Заахен в League of Legends: гайд по персонажу, который изменил топ-лейн
Заахен в League of Legends: гайд по персонажу, который изменил топ-лейн
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android