В декабре в Game Pass добавят Monster Train 2, Mortal Kombat 1 и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине декабря 2025 года.
Главными новинками в подписке станут Indiana Jones and the Great Circle, который попадёт в тариф Premium. Среди других новинок — файтинг Mortal Kombat 1 и рогалик Monster Train 2.
Какие игры добавят в Game Pass в декабре 2025 года:
- Monster Train 2 (Premium) — 3 декабря;
- Spray Paint Simulator (Premium) — 3 декабря;
- Routine (Ultimate, PC Game Pass) — 4 декабря;
- 33 Immortals (Premium) — 4 декабря;
- Indiana Jones and the Great Circle (Premium) — 4 декабря;
- A Game About Digging a Hole (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 9 декабря;
- Death Howl (Ultimate, PC Game Pass) — 9 декабря;
- Dome Keeper (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 9 декабря;
- Mortal Kombat 1 (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 10 декабря;
- Bratz: Rhythm & Style (Ultimate, Premium, PC Game Pass) — 11 декабря.
Фото: Xbox
Microsoft также рассказала, какие игры скоро покинут сервис. Уже 15 декабря из Game Pass пропадут:
- Mortal Kombat 11
- Still Wakes the Deep
- Wildfrost.
