Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для EA Sports FC 26 вышел шестой патч — вратари теперь двигаются медленнее

Для EA Sports FC 26 вышел шестой патч — вратари теперь двигаются медленнее
Комментарии

Компания Electronic Arts выпустила уже шестой большой патч для EA Sports FC 26. Праздничный апдейт уже доступен для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Главным нововведением патча стала обновлённая игра за вратарей. Теперь голкиперы двигаются гораздо медленнее при ручном контроле — геймеры больше не могут моментально передвигать их из угла в угол во время выходов один на один и угловых. При этом вратари куда лучше отбивают удары в одно касание, подстраиваясь под действия нападающего.

Разработчики также внесли изменения в режим Карьеры — в нём появились удобные функции с контрактами футболистов, их архетипами и возможностью перейти к тому или иному режиму по одному нажатию.

Наконец, в игру добавили новые лица, обновили составы, значки, элементы стадионов и внесли другие изменения. С полным списком нововведений можно ознакомиться в главном меню EA Sports FC 26.

Материалы по теме
Советы для EA Sports FC 26: настройки, игра в обороне, атаке и что делать в Ultimate Team
Советы для EA Sports FC 26: настройки, игра в обороне, атаке и что делать в Ultimate Team
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android