Для EA Sports FC 26 вышел шестой патч — вратари теперь двигаются медленнее

Компания Electronic Arts выпустила уже шестой большой патч для EA Sports FC 26. Праздничный апдейт уже доступен для всех владельцев игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Главным нововведением патча стала обновлённая игра за вратарей. Теперь голкиперы двигаются гораздо медленнее при ручном контроле — геймеры больше не могут моментально передвигать их из угла в угол во время выходов один на один и угловых. При этом вратари куда лучше отбивают удары в одно касание, подстраиваясь под действия нападающего.

Разработчики также внесли изменения в режим Карьеры — в нём появились удобные функции с контрактами футболистов, их архетипами и возможностью перейти к тому или иному режиму по одному нажатию.

Наконец, в игру добавили новые лица, обновили составы, значки, элементы стадионов и внесли другие изменения. С полным списком нововведений можно ознакомиться в главном меню EA Sports FC 26.