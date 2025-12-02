Скидки
По «Очень странным делам» анонсировали набор LEGO за $ 299

По «Очень странным делам» анонсировали набор LEGO за $ 299
Компания LEGO анонсировала новую коллаборацию — набор по мотивам сериала «Очень странные дела», пятый сезон которого сейчас в самом разгаре. Поклонники смогут собрать дом Крилов, а также две машины и 13 фигурок персонажей шоу.

Набор предназначен людям от 18 лет и имеет 2593 детали. Продажи в США и Европе начнутся 1 января, сразу после премьеры финала сериала.

Фото: LEGO | Netflix

Фото: LEGO | Netflix

Фото: LEGO | Netflix

«Очень странные дела» сейчас в процессе выпуска пятого сезона: уже вышли четыре эпизода, но впереди ещё две части эпизодов — ещё три серии выйдут 26 декабря, а полнометражный финал появится 31 декабря: его даже будут показывать одновременно с премьерой в зарубежных кинотеатрах.

