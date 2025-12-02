«PARIVISION — красавчики, Jame респект». Sh1ro высоко оценил игру PARI на мэйджоре по CS 2

Снайпер Team Spirit Дмитрий sh1ro Соколов поделился впечатлениями о выступлении PARIVISION на StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2, отметив уверенную игру состава Дастана dastan Акбаева во втором этапе турнира. Его реакция получилась лаконичной, но показатель­ной:

PARIVISION — красавчики, Jame респект.

Команда начала путь с первой стадии, завершив её со счётом 3–2, после чего успешно прошла Stage 2 — три победы при одном поражении позволили коллективу продолжить борьбу за плей-офф. Уже 4 декабря PARIVISION вернётся на сцену мэйджора и попытается закрепиться среди главных претендентов на титул.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит в столице Венгрии с 24 ноября по 14 декабря в офлайн-формате. Призовой фонд чемпионата мира по CS 2 составляет $ 1,25 млн.