StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Фильм Возвращение в Сайлент Хилл (2026) — дата выхода в России, трейлер, сюжет, когда выйдет, актёры

Русский трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» — премьера в России 22 января
Кинокомпания «Вольга» представила большой дублированный трейлер «Возвращения в Сайлент Хилл» — экранизации второй части культовой серии Silent Hill. Лента по мотивам знаменитой видеоигры выйдет в кинотеатрах России уже 22 января 2026 года.

Видео доступно во VK-группе «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольге».

«Возвращение в Сайлент Хилл» основано на культовой видеоигре Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену Мэри. Но тёмный унылый городишко — уже не то место, каким он его запомнил. На своём пути герой встретит персонажей, которые кажутся ему слишком знакомыми, и они же попытаются отвлечь его от поисков Мэри.

Главные роли в проекте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). За постановку ленты отвечал режиссёр культового фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган.

