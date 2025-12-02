Русский трейлер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» — премьера в России 22 января

Кинокомпания «Вольга» представила большой дублированный трейлер «Возвращения в Сайлент Хилл» — экранизации второй части культовой серии Silent Hill. Лента по мотивам знаменитой видеоигры выйдет в кинотеатрах России уже 22 января 2026 года.

«Возвращение в Сайлент Хилл» основано на культовой видеоигре Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену Мэри. Но тёмный унылый городишко — уже не то место, каким он его запомнил. На своём пути герой встретит персонажей, которые кажутся ему слишком знакомыми, и они же попытаются отвлечь его от поисков Мэри.

Главные роли в проекте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). За постановку ленты отвечал режиссёр культового фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган.