Microsoft представила «уродливый» свитер со Скрепышом и логотипом Minecraft

Microsoft представила «уродливый» свитер со Скрепышом и логотипом Minecraft
Комментарии

В качестве рождественской традиции компания Microsoft выпустила новый «уродливый» свитер. В этот раз корпорация представила сразу три рождественские «модели» — со Скрепышом из Word, а также с логотипами Zune и игровым лого Xbox.

Больше всего деталей досталось основному свитеру — на нём изображён не только знаменитый Скрепыш, но и другие логотипы Microsoft: бывший браузер Internet Explorer, графический редактор Paint, а также MS-DOS и Minecraft. Одежда уже продаётся в корпоративном магазине компании по цене от $ 60 (около 4700 рублей).

«Уродливый» свитер от Microsoft

«Уродливый» свитер от Microsoft

Фото: Microsoft

Ранее Microsoft уже представляла другие «уродливые» рождественские свитеры в стиле собственных продуктов. Так, компания уже вдохновлялась Windows 95, XP и даже «Сапёром».

Комментарии
