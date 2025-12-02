Квентин Тарантино назвал 20 лучших фильмов XXI века — в топе «Чёрный ястреб»

Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл список из 20 лучших фильмов XXI века. В него вошли только те фильмы, которые оставили глубокий след в его голове.
Так, лучшим фильмом за последние 25 лет для Тарантино стал «Чёрный ястреб» — военная драма Ридли Скотта. Режиссёр сравнивает ленту с культовым «Апокалипсисом сегодня», который он с удовольствием пересматривает. Далее идёт «История игрушек 3: Большой побег» благодаря своей эмоциональной концовке, замыкает тройку «Трудности перевода» Софии Копполы.
В личный топ постановщика также вошли «Зодиак» Дэвида Финчера, боевик «Безумный Макс: Дорога ярости», спортивная драма «Человек, который изменил все» и другие картины.
20 лучших фильмов XXI века от Квентина Тарантино
- «Чёрный ястреб» (2001);
- «История игрушек: Большой побег» (2010);
- «Трудности перевода» (2003);
- «Дюнкерк» (2017);
- «Нефть» (2007);
- «Зодиак» (2007);
- «Неуправляемый» (2010);
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015);
- «Зомби по имени Шон» (2004);
- «Полночь в Париже» (2011);
- «Королевская битва» (2000);
- «Очень плохие парни» (2013);
- «Чудаки» (2002);
- «Школа рока» (2003);
- «Страсти Христовы» (2004);
- «Изгнанные дьяволом» (2005);
- «Шоколад» (2008);
- «Человек, который изменил все» (2011);
- «Лихорадка» (2002);
- «Вестсайдская история» (2021).