Квентин Тарантино назвал 20 лучших фильмов XXI века — в топе «Чёрный ястреб»

Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл список из 20 лучших фильмов XXI века. В него вошли только те фильмы, которые оставили глубокий след в его голове.

Так, лучшим фильмом за последние 25 лет для Тарантино стал «Чёрный ястреб» — военная драма Ридли Скотта. Режиссёр сравнивает ленту с культовым «Апокалипсисом сегодня», который он с удовольствием пересматривает. Далее идёт «История игрушек 3: Большой побег» благодаря своей эмоциональной концовке, замыкает тройку «Трудности перевода» Софии Копполы.

В личный топ постановщика также вошли «Зодиак» Дэвида Финчера, боевик «Безумный Макс: Дорога ярости», спортивная драма «Человек, который изменил все» и другие картины.

20 лучших фильмов XXI века от Квентина Тарантино

«Чёрный ястреб» (2001); «История игрушек: Большой побег» (2010); «Трудности перевода» (2003); «Дюнкерк» (2017); «Нефть» (2007); «Зодиак» (2007); «Неуправляемый» (2010); «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015); «Зомби по имени Шон» (2004); «Полночь в Париже» (2011); «Королевская битва» (2000); «Очень плохие парни» (2013); «Чудаки» (2002); «Школа рока» (2003); «Страсти Христовы» (2004); «Изгнанные дьяволом» (2005); «Шоколад» (2008); «Человек, который изменил все» (2011); «Лихорадка» (2002); «Вестсайдская история» (2021).