Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Лучшие фильмы 21 века от Тарантино — Чёрный ястреб, История игрушек, Нефть, Дюнкёрк, Трудности перевода и другие

Квентин Тарантино назвал 20 лучших фильмов XXI века — в топе «Чёрный ястреб»
Комментарии

Американский режиссёр Квентин Тарантино раскрыл список из 20 лучших фильмов XXI века. В него вошли только те фильмы, которые оставили глубокий след в его голове.

Так, лучшим фильмом за последние 25 лет для Тарантино стал «Чёрный ястреб» — военная драма Ридли Скотта. Режиссёр сравнивает ленту с культовым «Апокалипсисом сегодня», который он с удовольствием пересматривает. Далее идёт «История игрушек 3: Большой побег» благодаря своей эмоциональной концовке, замыкает тройку «Трудности перевода» Софии Копполы.

В личный топ постановщика также вошли «Зодиак» Дэвида Финчера, боевик «Безумный Макс: Дорога ярости», спортивная драма «Человек, который изменил все» и другие картины.

20 лучших фильмов XXI века от Квентина Тарантино

  1. «Чёрный ястреб» (2001);
  2. «История игрушек: Большой побег» (2010);
  3. «Трудности перевода» (2003);
  4. «Дюнкерк» (2017);
  5. «Нефть» (2007);
  6. «Зодиак» (2007);
  7. «Неуправляемый» (2010);
  8. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015);
  9. «Зомби по имени Шон» (2004);
  10. «Полночь в Париже» (2011);
  11. «Королевская битва» (2000);
  12. «Очень плохие парни» (2013);
  13. «Чудаки» (2002);
  14. «Школа рока» (2003);
  15. «Страсти Христовы» (2004);
  16. «Изгнанные дьяволом» (2005);
  17. «Шоколад» (2008);
  18. «Человек, который изменил все» (2011);
  19. «Лихорадка» (2002);
  20. «Вестсайдская история» (2021).
Материалы по теме
Квентин Тарантино назвал свои самые нелюбимые фильмы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android