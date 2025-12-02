Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Helldivers 2 на ПК стала весить почти в семь раз меньше

Helldivers 2 на ПК стала весить почти в семь раз меньше
Комментарии

Студия Arrowhead объявила, что совместно со студией Nixxes добилась огромного успеха в уменьшении размеров Helldivers 2 на ПК. С релиза игра выросла в размере до 154 ГБ, что стало для многих игроков слишком проблемным.

Трудность заключалась в обязательной поддержке владельцев жёстких дисков, из-за чего нужно было иметь масса повторяющихся файлов — в ином случае время загрузок оказалось бы неприлично длинным. Однако компании нашли выход, при этом сохранив поддержку HDD-накопителей.

В итоге прямо сейчас разработчики выпустили бету нового клиента — он весит лишь 23 ГБ, почти в семь раз меньше основного на сегодня клиента. Каждый желающий может протестировать его (свойства игры в Steam -> бета-версии -> выбрать prod_Slim). Вскоре основной клиент игры перейдут на эту модель.

Однако для тех, у кого возникнут проблемы, разработчики на всякий случай оставили большой клиент со всеми повторяющимися файлами — он также будет доступен во вкладке бета-версий, только называется prod_legacy.

Материалы по теме
«Я шла к этому всю жизнь». Юлия by_Owl — о триумфе в Dota 2, SLAY 2025 и своих мечтах
Эксклюзив
«Я шла к этому всю жизнь». Юлия by_Owl — о триумфе в Dota 2, SLAY 2025 и своих мечтах
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android