Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 8. Групповой этап
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шутер Arc Raiders лидирует в чартах продаж Steam больше месяца

Шутер Arc Raiders лидирует в чартах продаж Steam больше месяца
Комментарии

Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 25 ноября по 2 декабря. Как всегда в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Лидером чарта среди игр в очередной раз стала Arc Raiders — эвакуационный шутер от бывших авторов Battlefield лидирует с конца октября. Далее идёт Battlefield 6, а замыкает тройку исторический экшен Mount & Blade 2: Bannerlord.

В десятку также вошли футсим EA Sports FC 26, ролевой экшен Cyberpunk 2077 и супергеройский проект Dispatch от авторов The Wolf Among Us.

Чарт продаж Steam с 25 ноября по 2 декабря

  1. Steam Deck;
  2. ARC Raiders;
  3. Battlefield 6;
  4. Mount & Blade 2: Bannerlord;
  5. EA Sports FC 26;
  6. Cyberpunk 2077;
  7. Mount & Blade 2: Bannerlord — War Sails;
  8. Euro Truck Simulator 2;
  9. Dispatch;
  10. Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Материалы по теме
10 важных советов для успеха в Arc Raiders
10 важных советов для успеха в Arc Raiders
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android