Шутер Arc Raiders лидирует в чартах продаж Steam больше месяца

Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 25 ноября по 2 декабря. Как всегда в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Лидером чарта среди игр в очередной раз стала Arc Raiders — эвакуационный шутер от бывших авторов Battlefield лидирует с конца октября. Далее идёт Battlefield 6, а замыкает тройку исторический экшен Mount & Blade 2: Bannerlord.

В десятку также вошли футсим EA Sports FC 26, ролевой экшен Cyberpunk 2077 и супергеройский проект Dispatch от авторов The Wolf Among Us.

Чарт продаж Steam с 25 ноября по 2 декабря