Расписание выхода второго сезона сериала «Фоллаут»
Уже 17 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Фоллаут». Сюжет шоу рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.
Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам и средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 4 февраля.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 декабря
|2-я серия
|24 декабря
|3-я серия
|30 декабря
|4-я серия
|6 января
|5-я серия
|13 января
|6-я серия
|20 января
|7-я серия
|28 января
|8-я серия
|4 февраля
