Сериал Фоллаут, 2-й сезон (2025): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Фоллаут»
Комментарии

Уже 17 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Фоллаут». Сюжет шоу рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение приведёт героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по культовому тайтлу Fallout: New Vegas.

Во второй сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам и средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 4 февраля.

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 декабря
2-я серия24 декабря
3-я серия30 декабря
4-я серия6 января
5-я серия13 января
6-я серия20 января
7-я серия28 января
8-я серия4 февраля
