Итоги последнего дня второй стадии StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

Второй этап StarLadder Budapest Major 2025 завершился, и по итогам решающих матчей три коллектива — 3DMAX, Passion UA и Team Liquid — обеспечили себе места в третьей стадии турнира по CS 2.

3DMAX в финальном матче дня уверенно переиграла Ninjas in Pyjamas со счётом 2:0 — 13-3 на Ancient и 13-8 на Train. Команда Брайана Maka Канды оформляет выход в следующую стадию, тогда как состав Марко Snappi Пфайффера завершает своё выступление на мэйджоре и покидает чемпионат.

Ранее Passion UA взяла верх над M80 в напряжённой бо3-серии — 2:1 (11-13 на Mirage, 13-5 на Inferno, 13-7 на Train). Украинский коллектив проходит дальше, а M80 занимает 17–19 место и получает $ 10 тыс.

Ещё одной командой, пробившейся в третью стадию, стала Team Liquid — североамериканцы отправили Astralis домой после уверенного матча 2:0 (13-7 на Nuke, 13-9 на Mirage).

StarLadder Budapest Major 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. В борьбе за призовой фонд $ 1,25 млн участвуют 32 команды.

