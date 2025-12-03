Скидки
Slay 2025: во сколько начало премии, где смотреть прямую трансляцию

Когда начнётся стримерская премия SLAY 2025
Церемония награждения русскоязычных стримеров SLAY 2025 пройдёт уже сегодня, а зрителей в интернете через прямые эфиры и вживую на трибунах ждёт развлекательная программа с последующим награждением во всех ключевых номинациях.

Вот основное время проведения мероприятия:

  • 17:20 мск — запуск трансляции на Twitch;
  • 18:30 мск — открытие дверей для зрителей в фойе;
  • 18:45 мск — открытие дверей на трибуны;
  • 19:15 мск — начало церемонии награждения SLAY 2025.

Всего номинаций будет 16: восемь в основной категории и восемь в дополнительных, где голосовали зрители. Церемония продлится несколько часов и должна закончиться до 23:00 мск. Мы будем вести прямой эфир мероприятия в нашем LIVE и делиться всем интересным прямо с места событий.

