Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пятый сезон «Очень странных дел» стартовал с 59 млн просмотров — рекорд для Netflix

Пятый сезон «Очень странных дел» стартовал с 59 млн просмотров — рекорд для Netflix
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix похвастался успехами пятого сезона сериала «Очень странные дела». Дебютные четыре эпизода собрали 59,6 млн просмотров на стриминге — это произошло за пять дней после премьеры.

Сейчас «Очень странные дела» возглавляет рейтинг самых популярных англоязычных премьер в истории Netflix. В общем топе фантастическое шоу уступает только «Игре в кальмара»: второй сезон шоу собрал 68 млн просмотров за четыре дня после выхода, третий сезон смог похвастаться 60 млн просмотров за три дня после релиза.

Вторая половина пятого сезона «Очень странных дел» выйдет ночью 26 декабря. Большой финал всего сериала состоится 1 января.

Материалы по теме
Финальный эпизод «Очень странных дел» продлится больше двух часов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android