Пятый сезон «Очень странных дел» стартовал с 59 млн просмотров — рекорд для Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix похвастался успехами пятого сезона сериала «Очень странные дела». Дебютные четыре эпизода собрали 59,6 млн просмотров на стриминге — это произошло за пять дней после премьеры.

Сейчас «Очень странные дела» возглавляет рейтинг самых популярных англоязычных премьер в истории Netflix. В общем топе фантастическое шоу уступает только «Игре в кальмара»: второй сезон шоу собрал 68 млн просмотров за четыре дня после выхода, третий сезон смог похвастаться 60 млн просмотров за три дня после релиза.

Вторая половина пятого сезона «Очень странных дел» выйдет ночью 26 декабря. Большой финал всего сериала состоится 1 января.