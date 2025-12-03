Скидки
BadComedian выпустил обзор фильма «Кракен» с Александром Петровым

Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил новый ролик. В этот раз автор опубликовал большой обзор фильма «Кракен» — блокбастера с Александром Петровым, который вышел в кинотеатрах весной и собрал в прокате более 1,1 млрд рублей.

Посмотреть ролик «Кракен (Наш ответ Годзилле за Миллиард)» от BadComedian можно на YouTube-канале BadComedian.

Так, в ролике Баженов рассказывает об истории возникновения японских боевиков про Годзиллу и разбирает ключевые сцены российского блокбастера, бюджет которого составил 1 млрд рублей. BadComedian также высмеивает некоторые эпизоды из фильма и сравнивает ленту с более бюджетным триллером «72 метра».

Это уже второй большой обзор Баженова в 2025 году — ранее блогер выпустил гигантский ролик про популярные отечественные сказки.

