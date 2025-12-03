Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мистический сериал «Очарованные» выйдет в 2026 году — первые кадры

Мистический сериал «Очарованные» выйдет в 2026 году — первые кадры
Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил сериал «Очарованные» — свой новый оригинальный проект. Шоу выйдет в 2026 году, точную дату выхода назовут позже.

Действие сериала развернётся в городке Искры, где люди не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре сюжета две сестры-колдуньи, Злата и Марья, которые сильно отличаются друг от друга характером. Однажды Марья случайно открывает портал в Мир теней, и Злата погибает. У героини останется всего девять дней, чтобы спасти сестру.

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Главные роли в проекте сыграли Елена Подкаминская («Красный шёлк»), Юрий Чурсин («Хоккейные папы»), Даниил Воробьёв («Повелитель ветра»), Таисья Калинина («Пальма 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Шеховцов («Минута тишины»). Большая презентация сериала пройдёт 13 декабря на «Comic Con Игромир».

Материалы по теме
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android