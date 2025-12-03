Мистический сериал «Очарованные» выйдет в 2026 году — первые кадры

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил сериал «Очарованные» — свой новый оригинальный проект. Шоу выйдет в 2026 году, точную дату выхода назовут позже.

Действие сериала развернётся в городке Искры, где люди не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре сюжета две сестры-колдуньи, Злата и Марья, которые сильно отличаются друг от друга характером. Однажды Марья случайно открывает портал в Мир теней, и Злата погибает. У героини останется всего девять дней, чтобы спасти сестру.

Фото: «Кинопоиск»

Главные роли в проекте сыграли Елена Подкаминская («Красный шёлк»), Юрий Чурсин («Хоккейные папы»), Даниил Воробьёв («Повелитель ветра»), Таисья Калинина («Пальма 2») и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Шеховцов («Минута тишины»). Большая презентация сериала пройдёт 13 декабря на «Comic Con Игромир».