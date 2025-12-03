Мультфильм «Зверополис 2» вошёл в топ-10 кассовых фильмов 2025 года за неделю проката

3 декабря сборы мультфильма «Зверополис 2» достигли отметки в $ 600 млн. Анимационный проект студии Disney продолжает лидировать в мировом прокате, уверенно обходя своих конкурентов.

Сейчас «Зверополис 2» уже входит в десятку самых кассовых фильмов 2025 года — недавно лента обошла восьмую «Миссию невыполнима». В ближайшие дни мультфильм также обойдёт «Супермена» и другие летние блокбастеры.

Самые кассовые фильмы 2025 года

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — $ 2,1 млрд. «Лило и Стич» — $ 1,04 млрд. «Minecraft в кино» — $ 957 млн. «Мир Юрского периода: Возрождение» — $ 867 млн. «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» — $ 740 млн. «Как приручить дракона» — $ 635 млн. «Формула-1» — $ 626 млн. «Супермен» — $ 615 млн. «Зверополис 2» — $ 600 млн. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» — $ 598 млн.

Сюжет «Зверополиса 2» вновь повествует о зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.