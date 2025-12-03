Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роблокс не работает 3 декабря в России: сбой, не запускается игра, не загружаются сервера

Roblox столкнулся со сбоями в России
Комментарии

3 декабря платформа Roblox столкнулась со сбоями в России. Многие жители страны сообщают о невозможности запустить сервис — официальный сайт и приложение попросту не загружаются.

Кроме того, после долгого ожидания программа сообщает, что у пользователя нет подключения к интернету, хотя все остальные сетевые приложения работают стабильно. На официальном сайте Roblox также сообщается, что серверы работают в штатном режиме, поэтому проблема характерна именно для России.

Жалобы на работу Roblox в России за последнее время

Жалобы на работу Roblox в России за последнее время

Фото: Detector404

Пользователи предполагают, что проблемы могут быть связаны с действиями Роскомнадзора. Ранее в ведомстве заявили, что в проекте очень много «неподобающего» контента.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Аудитория игры превышает 220 млн пользователей.

Материалы по теме
Роскомнадзор требует ограничить запрещённый контент в Roblox
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android