Roblox столкнулся со сбоями в России

3 декабря платформа Roblox столкнулась со сбоями в России. Многие жители страны сообщают о невозможности запустить сервис — официальный сайт и приложение попросту не загружаются.

Кроме того, после долгого ожидания программа сообщает, что у пользователя нет подключения к интернету, хотя все остальные сетевые приложения работают стабильно. На официальном сайте Roblox также сообщается, что серверы работают в штатном режиме, поэтому проблема характерна именно для России.

Жалобы на работу Roblox в России за последнее время Фото: Detector404

Пользователи предполагают, что проблемы могут быть связаны с действиями Роскомнадзора. Ранее в ведомстве заявили, что в проекте очень много «неподобающего» контента.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Аудитория игры превышает 220 млн пользователей.