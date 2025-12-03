Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Теперь всё по-настоящему»: Карл Урбан — про гибель героев в пятом сезоне «Пацанов»

«Теперь всё по-настоящему»: Карл Урбан — про гибель героев в пятом сезоне «Пацанов»
Комментарии

Актёр Карл Урбан поделился новыми деталями пятого сезона «Пацанов». Звезда сериала заявил, что продолжение удивит зрителей с самого начала — некоторые персонажи погибнут прямо в первом эпизоде.

Исполнитель роли Бутчера не стал раскрывать все подробности, отметив лишь, что в пятом сезоне зрители сразу же поймут, насколько высоки ставки.

Мы бросим вас в омут с головой, но в хорошем смысле, потому что ставки в пятом сезоне невероятно высоки. Главное, на что стоит обратить внимание в плане персонажей и вашей привязанности к ним, — в самом начале, в первой же серии, вас ждут серьёзные удары. Эти события помогут вам осознать: «О, теперь всё по-настоящему». Ставки не могут быть выше, и все играют честно.

Съёмки пятого сезона «Пацанов» завершились весной, спустя примерно полгода производства. Финальный сезон супергеройского сериала выйдет летом 2026 года — точную дату в Amazon назовут позже.

Материалы по теме
«Я не был готов к такому»: Дженсен Эклс не выдержал одну из сцен в пятом сезоне «Пацанов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android