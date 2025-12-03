Скидки
Завершились съёмки фантастики «Вегетация» с Алексеем Серебряковым — выход в 2026 году

Завершились съёмки фантастики «Вегетация» с Алексеем Серебряковым — выход в 2026 году
Онлайн-кинотеатр Okko объявил о завершении производства сериала «Вегетация». Шоу по мотивам книги Алексея Иванова выйдет в 2026 году, в первый сезон войдёт восемь эпизодов.

События проекта развернутся в недалёком будущем в России, которая пережила войну и эпидемию. В уральских лесах с невероятной скоростью начали расти деревья для производства нового вида топлива, «бризола», в дебрях бродят обезумевшие машины-чумоходы, а люди начинают терять свою биологическую природу. Именно туда направляется бригада лесорубов под руководством опытного путника Типалова, чтобы добраться до заброшенного военного объекта и найти залежи «вожаков» — особых деревьев, чья древесина высоко ценится на чёрном рынке.

Главные роли в фантастическом сериале сыграли Алексей Серебряков («Анора»), Денис Косиков («Оффлайн»), Ксения Трейстер («Плевако»), Алексей Розин («Нелюбовь»), Владимир Гарцунов («(Не)искусственный интеллект») и другие актёры. Режиссером-постановщиком выступил Максим Свешников («Контейнер»).

