Актёра из фильма «Супергёрл» Матиаса Шонартса приговорили к шести месяцам тюрьмы

В начале декабря актёра Маттиаса Шонартса приговорили к шести месяцам тюремного заключения в Бельгии. Европейскому актёру также назначили штраф в € 4000 и лишили водительских прав на год.

Как сообщают местные СМИ, на Шонартса наложили ограничения после того, как он неоднократно находился за рулём без водительских прав. Это уже 11-е нарушение ПДД для актёра, на последнее заседание суда он даже не явился. У артиста ещё есть время для подачи апелляции, пока решение не вступило в силу.

Маттиас Шонартс сыграет главного злодея Крема в будущем фильме «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли. Лента выйдет в мировой прокат 26 июня 2026 года — к этой дате актёр наверняка уже отбудет срок в бельгийской тюрьме, если он не станет подавать апелляцию.