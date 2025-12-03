Скидки
Завершились съёмки фантастики «Космические яйца 2» — премьера в 2027 году

Компания Amazon завершила производство фильма «Космические яйца 2» — продолжения пародийной фантастической картины 1987 года. Съёмки заняли примерно два месяца — начались в октябре и завершились в декабре.

Сюжет ленты пока не раскрывают, но картина не будет приквелом или перезагрузкой — это уже подтвердили авторы франшизы. Вполне возможно, нас ждёт продолжение ленты, которое расширит вселенную обоих фильмов. Первая часть в своё время пародировала четвёртый эпизод «Звёздных войн», вероятно, продолжение также спародирует культовую вселенную Disney.

«Космические яйца 2» выйдут в мировой прокат в 2027 году. Главные роли в ленте сыграли Льюис Пуллман («Топ Ган: Мэверик»), Билл Пуллман («Космические яйца»), Мел Брукс («Космические яйца»), Дафна Зунига («Космические яйца») и другие актёры. Режиссёром выступил Джош Гринбаум («Новенькая»).

