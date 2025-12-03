Скидки
«Похоже, Roblox заблокирован»: Екатерина Мизулина — о сбое Roblox в России

3 декабря платформа Roblox столкнулась со сбоями в России. Многие жители страны сообщают о невозможности запустить сервис — официальный сайт и приложение попросту не загружаются уже больше трёх часов.

Ситуацию прокомментировала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Российские геймеры начали массово жаловаться ей в соцсетях, прося разблокировать популярнейшую платформу. Сама чиновница ничего не знает о блокировке Roblox, однако допускает, что сервис действительно заблокировали в РФ.

Пишут, что Roblox перестал работать в России. Причины пока неизвестны. [...] Похоже, что Roblox действительно заблокирован. Ждём официальный комментарий Роскомнадзора.

Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что в проекте очень много «неподобающего» контента, и потребовали от разработчиков платформы удалить из сервиса запрещённые материалы. В ведомстве пока не комментировали ситуацию.

