«Самый слабый актёр»: Квентин Тарантино раскритиковал Пола Дано в фильме «Нефть»

На подкасте The Bret Easton Ellis гостем стал культовый режиссёр Квентин Тарантино. Во время разговора постановщик раскритиковал актёрскую игру Пола Дано в знаменитом фильме «Нефть».

По словам Тарантино, артист испортил картину Пола Томаса Андерсона. Режиссёр назвал Дано слабым и заявил, что его актёрская игра была неинтересная. Постановщик также сказал, что персонажа мог бы сыграть Остин Батлер и он бы справился с этим лучше.

Пол Дано слишком слаб в «Нефти». Остин Батлер был бы великолепен в этой роли, а Дано просто слабак и неинтересный актёр. Вообще он самый слабый актёр в Гильдии киноактёров.

«Нефть» рассказывает о предпринимателе, который занимается поисками золота и серебра. Внезапно он находит нефть и за пару лет становится успешным бизнесменом. Картина вышла в 2007 году и была высоко оценена как зрителями, так и критиками: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 91% свежести от обозревателей и 86% от зрителей. Лента также получила восемь номинаций на премии «Оскар» и выиграла две статуэтки, одна из которых досталась Дэниэлу Дэй-Льюису за лучшую мужскую роль.