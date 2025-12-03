Скидки
Анджелина Джоли сыграет в триллере «Санни» от автора сериала «Шершни»

Анджелина Джоли сыграет в триллере «Санни» от автора сериала «Шершни»
Издание Deadline сообщило, что стартовало производство фильма Sunny («Санни»), где главную роль сыграет знаменитая актриса Анджелина Джоли («Мария»). Дата выхода триллера пока неизвестна.

Сюжет картины расскажет о женщине-гангстере, которая пытается спастись от жестокого наркобарона. Параллельно она должна защитить своих сыновей, но времени на побег остаётся слишком мало. Авторы проекта рассказали, что «Санни» будет снята в духе классических фильмов о мафии.

Режиссёром ленты выступит Эва Сёрхёуг — один из авторов знаменитого сериала «Шершни». Сценарий к фильму написал Уильям Дэй Фрэнк («Убийственный подкаст»). Продюсером «Санни» стала сама Анджелина Джоли.

О другой популярной картине:
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
Драма о ваших страхах от автора «Олдбоя». Обзор «Метода исключения»
