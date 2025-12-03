Скидки
Трейлер фильма «Калифорнийские интриги» от Джеймса Макэвоя — выход в апреле 2026 года

Компания Studiocanal выпустила первый трейлер фильма California Schemin' («Калифорнийские интриги»). Премьера биографической ленты состоится 10 апреля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале StudiocanalUK. Права на видео принадлежат Studiocanal.

Сюжет основан на реальной истории шотландского музыкального дуэта Silibil N' Brains. Они решили выдать себя за американских рэперов, чтобы записать свой студийный альбом. Фильм расскажет об их пути к славе и попытки выжить в мире звёзд музыки.

«Калифорнийские интриги» стали режиссёрским дебютом для популярного актёра Джеймса Макэвоя («Сплит»). Он же сыграл небольшую роль в картине. Главных героев воплотили Сэмюэл Боттомли («Анемон») и Симус Маклин Росс («Чужестранка: Кровь от крови моей»).

