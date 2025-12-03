Скидки
Актёр Сергей Бурунов посетит «Мир Танков» в новогодние праздники

Компания Lesta Games анонсировала большой праздничный ивент «Наш Новый год» в «Мире Танков». Он запустился 3 декабря и продлится до конца новогодних праздников.

Видео доступно во VK-группе Мир Танков. Права на видео принадлежат Lesta Games.

Главным нововведением ивента стал голос Сергея Бурунова (звезда «Полицейского с Рублёвки» и голос Леонардо Ди Каприо в российском дубляже). В танковом экшене он сыграет Деда Мороза в качестве командира экипажа и будет озвучивать ключевые действия геймеров. Его можно рекрутировать в боевую машину после выполнения определённых заданий.

На Новый год игроков в «Мир Танков» также ждут на 25% больше серебра и опыта, не менее 15 новогодних контейнеров за активную игру, 10 уровней боевого пропуска, жетоны для автомата удачи и другой контент. С полным описанием события можно ознакомиться на официальном сайте игры.

Комментарии
