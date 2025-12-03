Скидки
Россия впереди: страны-лидеры по числу игроков в третьей стадии мэйджора по CS 2

Опубликован рейтинг стран по количеству представителей (CS2NEWS), прошедших в третью стадию StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2 — и картина получилась максимально показательной для текущего расклада сил на мировой сцене. Лидером списка стала Россия, отправившая в решающую фазу 11 игроков. Почти вплотную идёт Бразилия — 10 представителей, что подтверждает возвращение региона в элиту.

Рейтинг стран по числу игроков на 3 стадии мэйджора

Фото: CS2NEWS

Третье место заняла Украина с восьмью игроками, а на четвёртой позиции расположилась Франция — семь участников.

В топ-8 также вошли Монголия и Израиль — по пять игроков, что подчёркивает стремительный рост азиатского и ближневосточного регионов. Замыкают список Польша и США, каждая страна представлена тремя участниками.

Третий этап мэйджора традиционно формирует костяк будущего плей-офф, а значит, страны-лидеры рейтинга имеют хорошие шансы оказаться в борьбе за титул.

Sh1ro высоко оценил игру PARI
