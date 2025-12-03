«Я сделаю всё, чтобы продолжать играть»: Device высказался после провала на мэйджоре по CS

Снайпер Astralis Николай device Ридтц прокомментировал болезненный вылет команды со StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2. В беседе с HLTV датчанин признал, что поражение стало следствием комплекса проблем, а его собственная игра, по ощущениям, была далека от желаемого уровня.

Он признался, что ситуация внутри клуба «уже давно как-то неспокойна», что, по его мнению, тоже могло сказаться на выступлении.

При этом device подчеркнул, что понимает, где именно может прибавить, и намерен работать над индивидуальными аспектами.

Я сделаю всё, чтобы продолжать играть на соревновательной сцене. За этот год я понял, что мне пора разобраться, как стать игроком, которым я сам хочу быть… Нужно сосредоточиться на устранении ошибок, активной игре и изучении меты снайперов.

На мэйджоре Astralis стартовала со второй стадии, но, несмотря на статус команды, вылетала с турнира. Итог — 17–19-е место и $ 10 тыс. призовых, а также очередные вопросы по поводу перспектив легендарного клуба.