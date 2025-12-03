Скидки
«Jame и dastan создали машину»: degster впечатлён прорывом PARIVISION в CS 2

Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Абдул degster Гасанов ярко отреагировал на сенсационный выход PARIVISION в третью стадию StarLadder Budapest Major 2025. В своём Telegram он отметил вклад капитана Джами Jame Али и тренера Дастана dastan Акбаева, подчеркнув, что дуэт вывел команду на новый уровень.

Jame и dastan создали машину. Поздравляю PARIVISION, молодые ребята, которые впервые играют на мэйджоре, уже подарили региону кучу положительных эмоций.

PARIVISION прошла этап со счётом 3:1, одолев Team Liquid, Aurora Gaming и Ninjas in Pyjamas. Вместе с ними в следующую стадию пробились B8 Esports, FaZe Clan, Natus Vincere и Imperial Esports. Команда продолжает идти по турниру как одна из главных неожиданностей мэйджора.

Российская PARIVISION вышла в третий этап StarLadder Budapest Major 2025
