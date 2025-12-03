«Всё к этому шло»: депутат Горелкин — о блокировке Roblox в России

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин прокомментировал сбой в работе Roblox в России. О проблемах с подключением к знаменитой платформе он рассказал в своём телеграм-канале.

По словам депутата, ещё на прошлой неделе было понятно, что всё идёт к принятию крайних мер к Roblox, после сообщения Роскомнадзора о выявлении запрещённого контента на платформе. Антон Горелкин не исключает, если авторы усилят модерацию должным образом, игры станут снова доступны для российских пользователей.

Похоже, в России заблокировали Roblox. Впрочем, ещё на той неделе было понятно, что всё идет к принятию крайних мер. Изменится ли позиция Roblox по отношению к российским пользователям после блокировки, скоро увидим. Не исключаю, если модерация будет должным образом усилена, а все требования регулятора станут соблюдаться, игра снова станет доступна.

Roblox — онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. О сбоях в Roblox стало известно 3 декабря. Многие россияне заявили, что приложение перестало запускаться.