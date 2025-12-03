«Мне всё время было больно». Лоренс Фишбёрн — о тяжёлых тренировках для «Матрицы»

На Марракешском кинофестивале выступил звезда серии фильмов «Матрица» Лоренс Фишбёрн. Он рассказал о тяжёлой подготовке к знаменитой роли Морфеуса.

По словам актёра, хореограф тренировал актёрский состав очень усердно, прямо как профессиональных спортсменов. Фишбёрн заявил, что стал понимать, какая это тяжёлая профессия, он постоянно испытывал боль во время подготовки.

Мы были, по сути, первыми западными актёрами, работавшими в гонконгском стиле. И поэтому хореограф очень переживал, что не справимся. Он тренировал нас очень усердно, как профессиональных спортсменов. И именно в процессе этих тренировок я понял, почему профессиональным спортсменам платят большие деньги, потому что им постоянно больно. Как и мне во время тренировок.

Первая «Матрица» вышла в 1999 году и со временем стала культовой. Следом вышло ещё три сиквела, которые противоречиво оценили как критики, так и зрители.