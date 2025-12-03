Скидки
Российский триллер «Красный шёлк» с Милошем Биковичем покажут в Японии

Российский триллер «Красный шёлк» с Милошем Биковичем покажут в Японии
Знаменитый российский триллер «Красный шёлк» покажут в Японии. Трансляция исторической картины пройдёт на ведущем телеканале страны WOWOW в январе 2026 года. Кроме того, компания Art Pictures Distribution заключила соглашение на показ ленты в японских онлайн-кинотеатрах.

Действие «Красного шёлка» разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради них на всё

Главные роли в ленте исполнили Милош Бикович («Холоп»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Елена Подкаминская («Сергий против нечисти») и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Андрей Волгин («Балканский рубеж»). Триллер вышел в российском прокате в феврале и собрал свыше 600 млн рублей.

