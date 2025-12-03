Скидки
Трейлер фильма «Я иду искать 2: Вот и я» с Самарой Уивинг — выход в апреле 2026 года

Компания Searchlight Pictures представила трейлер фильма «Я иду искать 2: Вот и я». Продолжение знаменитого триллера выйдет 10 апреля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале SearchlightPictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Первая часть рассказывала о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета. Во второй части ей предстоит победить в новой игре.

Главную роль вновь исполнила Самара Уивинг («Вавилон»). В фильме также снялись Элайджа Вуд («Властелин колец»), Кэтрин Ньютон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров»). Режиссёрами выступили авторы оригинала Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

